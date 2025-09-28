Il derby come occasione di rimettersi in carreggiata. Lo vede così Guido Pagliuca (nella foto) intenzionato a riprendersi col suo Empoli dopo la disfatta di Pescara in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia di giovedì sera con il Genoa. "I ragazzi hanno manifestato il desiderio di uscirne – ha spiegato il tecnico toscano, tornato a parlare alla vigilia della sfida con i marmiferi – ed io sono convinto che sapremo dare una risposta. Con la Carrarese il carattere dovrà essere l’aspetto dominante. Non piace a nessuno questo momento, né a me né allo staff né alla squadra. Abbiamo fatto di tutto perché non si verificasse una cosa del genere ma nel calcio ci sono periodi in cui le cose girano bene e altri in cui non vanno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari Il tecnico Pagliuca conosce bene la squadra di Calabro per averla affrontata quando allenava la Juve Stabia. "Sono una squadra rodata e giocano insieme da 3 anni»