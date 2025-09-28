Gli avversari Il tecnico Pagliuca conosce bene la squadra di Calabro per averla affrontata quando allenava la Juve Stabia Sono una squadra rodata e giocano insieme da 3 anni
Il derby come occasione di rimettersi in carreggiata. Lo vede così Guido Pagliuca (nella foto) intenzionato a riprendersi col suo Empoli dopo la disfatta di Pescara in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia di giovedì sera con il Genoa. "I ragazzi hanno manifestato il desiderio di uscirne – ha spiegato il tecnico toscano, tornato a parlare alla vigilia della sfida con i marmiferi – ed io sono convinto che sapremo dare una risposta. Con la Carrarese il carattere dovrà essere l’aspetto dominante. Non piace a nessuno questo momento, né a me né allo staff né alla squadra. Abbiamo fatto di tutto perché non si verificasse una cosa del genere ma nel calcio ci sono periodi in cui le cose girano bene e altri in cui non vanno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Il tecnico non fa sconti alla sua squadra: "I nostri avversari hanno vinto con merito, bisogna migliorare». Caja: "Troppo modesti in difesa. E Cinciarini ha spaccato la partita»
Prima di vincere partite contro gli avversari (#Ruud, va detto, sta attraversando un buon momento sia dal punto di vista tecnico che fisico), l'impressione è che Matteo #Berrettini debba vincere quella contro se stesso, la paura di rifarsi male e di non essere all'a
Il tecnico della FC Pistoiese alla vigilia: «Avversario esperto e di valore, giochiamo a porte chiuse ma non deve calare la concentrazione»
Gli avversari. Pagliuca sicuro: "Servirà la nostra migliore versione per fare bene» - Il tecnico dell'Empoli Guido Pagliuca ha spronato la sua squadra a dare tutto nel match odierno: "Servirà la migliore ...