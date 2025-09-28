Gli attributi umani da custodire gelosamente valgono più di qualsiasi Gesù digitale

Una chiesa in Svizzera ha installato dentro un confessionale un Gesù elaborato con l’intelligenza artificiale per farlo interagire con i visitatori. Il progetto - intitolato Deus “in” Machina - è stato ideato dall’Università di Lucerna mettendo in dialogo religione e tecnologia, spiritualità e digitale. L’installazione prevedeva un ologramma di Gesù che rispondesse alle domande degli interlocutori grazie a un algoritmo rielaborante una biblioteca intera di testi. L’idea iniziale era quella di offrire in qualsiasi momento consigli virtuosi ma virtuali, teologicamente corretti. Il punto debole fu installarlo in un confessionale e le persone scambiarono il “Gesù digitale” come l’occasione per confessare direttamente i loro peccati al Signore, considerando meglio parlare con lui direttamente - anche se solo in ologramma - piuttosto che con un prete. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

