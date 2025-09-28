Gli affari i dissidi e il giallo | Edoardo Sarchi ucciso a Valona È nato tutto in azienda
Cunardo (Varese), 28 settembre 2025 – Un corpo senza vita avvistato di notte, sul ciglio di una strada di campagna che porta al villaggio di Salari, 200 chilometri da Tirana, capitale dell’Albania, nell’entroterra di Valona, in una zona frequentata da cacciatori. Il riconoscimento porta senza dubbi a Edoardo Sarchi, 44 anni, originario del Varesotto (Cunardo) che qui, lontano da casa, aveva proseguito il business di una famiglia di ex cavatori e coltivava la passione per la caccia. Ancora da ricostruire invece dinamica e movente. Fonti albanesi, inizialmente, avevano attribuito la morte a colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
