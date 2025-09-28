Giulia Stabile denuncia il body shaming sui social e racconta la sua esperienza

la denuncia di giulia stabile contro il body shaming sui social. In un contesto caratterizzato da crescenti discussioni sulla tutela dell'immagine e del rispetto reciproco, Giulia Stabile, nota ballerina e volto televisivo, ha deciso di intervenire pubblicamente per condannare il fenomeno del body shaming. La giovane artista ha condiviso la sua esperienza personale riguardo alle critiche ingiuste rivolte al suo aspetto fisico, sottolineando l'importanza di promuovere un rapporto sano con il proprio corpo. le dichiarazioni di giulia stabile sulla sua immagine. risposte alle accuse e ai commenti negativi.

