Giulia Salemi | sarà un’inviata speciale | Finalmente posso dirvelo

28 set 2025

Giulia Salemi: un nuovo capitolo televisivo tra energia, emozioni e sorprese. Sarà l’inviata di Pechino Express. Giulia Salemi è pronta a scrivere una nuova pagina della sua carriera. Dopo anni trascorsi tra moda, social e intrattenimento, la conduttrice e influencer italo-persiana si affaccia a una nuova sfida televisiva che promette di esaltarne personalità e versatilità. Per Giulia si tratta di un vero e proprio passo in avanti nel consolidare la sua identità come volto di riferimento del piccolo schermo. Leggi anche  Shaila Gatta, parla per la prima volta del suo libro in uscita Il pubblico ha imparato ad apprezzarla per la sua spontaneità, la capacità di parlare un linguaggio fresco e diretto, e quell’ironia leggera che la rende una figura amata soprattutto dai più giovani. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi: sarà un’inviata speciale: “Finalmente posso dirvelo”

