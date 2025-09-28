Giulia Salemi | sarà un’inviata speciale | Finalmente posso dirvelo
Giulia Salemi: un nuovo capitolo televisivo tra energia, emozioni e sorprese. Sarà l’inviata di Pechino Express. Giulia Salemi è pronta a scrivere una nuova pagina della sua carriera. Dopo anni trascorsi tra moda, social e intrattenimento, la conduttrice e influencer italo-persiana si affaccia a una nuova sfida televisiva che promette di esaltarne personalità e versatilità. Per Giulia si tratta di un vero e proprio passo in avanti nel consolidare la sua identità come volto di riferimento del piccolo schermo. Leggi anche Shaila Gatta, parla per la prima volta del suo libro in uscita Il pubblico ha imparato ad apprezzarla per la sua spontaneità, la capacità di parlare un linguaggio fresco e diretto, e quell’ironia leggera che la rende una figura amata soprattutto dai più giovani. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: giulia - salemi
Giulia Salemi sorprende Pierpaolo Pretelli: reunion fa il boom tra varie reazioni
Pretelli a Miami dopo L’Isola: follia tra i fan, reazione di Giulia Salemi
Pretelli dopo L’Isola a Miami con Leo: gesto di Giulia Salemi svela cosa succede
Guido Meda c’è, Giulia Salemi c’è... E Lillo? Tranquilli che arriveranno tutti puntuali per la nuova stagione di #PechinoExpress ? prossimamente in streaming su NOW. - X Vai su X
Velvet Mag. . La dura presa di posizione di Giulia Salemi, che sbotta in chat contro chi le chiede in continuazione di mostrare il fidanzato Pierpaolo Pretelli, come se volesse nascondere una crisi. #giuliasalemi #pierpaolopretelli #haters - facebook.com Vai su Facebook
Giulia Salemi svela tutto: ecco il vero Amadeus “dietro le quinte” - La conduttrice e influencer Giulia Salemi ha svelato qualche retroscena legato alla sua vita privata ma anche al lavoro attuale con Amadeus. Si legge su donnaglamour.it
Giulia Salemi, incidente durante "The Cage": l'influencer finisce sulla sedia a rotelle e condivide una foto in ospedale - Un brutto incidente ha coinvolto Giulia Salemi durante la registrazione di una puntata di The Cage, il nuovo programma condotto da Amadeus in onda sul Nove. ilmessaggero.it scrive