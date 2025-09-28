Giulia De Lellis pronta a diventare mamma la richiesta di Tony Effe all’ospedale
Giulia De Lellis è ufficialmente entrata nel countdown più dolce della sua vita e l’attesa è ormai alle stelle. La regina delle influencer italiane, sempre impeccabile sui social, sta per dare alla luce la piccola Priscilla e, a quanto pare, nulla è stato lasciato al caso. Mentre lei condivide con i follower solo qualche dettaglio sugli ultimi giorni della gravidanza senza svelare troppo, a fare il vero colpo di scena è il futuro papà Tony Effe, che sta vivendo questi giorni con un’inaspettata dose di romanticismo e presenza. La coppia, che ha annunciato lo scorso maggio di aspettare il primo figlio, è tra le più seguite del momento e, anche se all’inizio non sono mancati i dubbi dei fan sulla solidità della loro storia, oggi Giulia e Tony vivono un’attesa dolcissima e il conto alla rovescia per l’arrivo della loro bimba è quasi giunto al termine. 🔗 Leggi su Dilei.it
