Giuffredi soddisfatto | Fratelli Esposito? Orgoglioso di accompagnarli il meglio deve ancora venire

Giuffredi e i fratelli Esposito, le parole dell’agente dopo il primo incrocio in Serie A tra Sebastiano e Pio: «Fratelli Esposito? Orgoglioso di accompagnarli». Il match di Serie A tra Cagliari e Inter non ha rappresentato solo una sfida importante per la classifica, ma anche un momento speciale per la famiglia Esposito. Per la prima volta, infatti, i fratelli Sebastiano e Francesco Pio si sono affrontati da avversari in massima serie. Un’occasione che ha emozionato anche il loro agente, Mario Giuffredi, che ha voluto celebrare l’evento con un post sui social. LE PAROLE DI GIUFFREDI – «Sono orgoglioso di accompagnare questi ragazzi nel loro cammino, convinto che il meglio debba ancora venire». 🔗 Leggi su Internews24.com

