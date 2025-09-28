Giuffredi soddisfatto | Fratelli Esposito? Orgoglioso di accompagnarli il meglio deve ancora venire
Giuffredi e i fratelli Esposito, le parole dell’agente dopo il primo incrocio in Serie A tra Sebastiano e Pio: «Fratelli Esposito? Orgoglioso di accompagnarli». Il match di Serie A tra Cagliari e Inter non ha rappresentato solo una sfida importante per la classifica, ma anche un momento speciale per la famiglia Esposito. Per la prima volta, infatti, i fratelli Sebastiano e Francesco Pio si sono affrontati da avversari in massima serie. Un’occasione che ha emozionato anche il loro agente, Mario Giuffredi, che ha voluto celebrare l’evento con un post sui social. LE PAROLE DI GIUFFREDI – «Sono orgoglioso di accompagnare questi ragazzi nel loro cammino, convinto che il meglio debba ancora venire». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: giuffredi - soddisfatto
A 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Antonio Vergara, ha parlato del suo assistito: "Conte non regala niente a nessuno, è una persona molto rigida e meritocratica. Se Vergara é stato confermato è perchè ha dimostrato sul ca - facebook.com Vai su Facebook
Mario Giuffredi a @kisskissnapoli: ? “#Zaccagni è il simbolo della #Lazio, ha voluto fare un contratto lungo per legarsi a questo ambiente perché si trova bene. Essere capitano della #Lazio, vivere a Roma in un club storico credo per lui sia una grande soddi Vai su X
Sebastiano contro Pio, i Thuram, gli Inzaghi, i Baresi… Se il campionato è un derby tra fratelli - Inter è solo l’ultimo capitolo di una lunga lista di sfide fraterne che hanno attraversato la storia della Serie A ... gazzetta.it scrive
L'agente degli Esposito: "Pio resta all'Inter, Chivu ci punta. Cagliari su Seba da oltre un mese" - Intervistato dalla pagina social Chiamarsi Bomber, l'agente Mario Giuffredi ha parlato di alcuni fra i suoi numerosi assistiti. Da tuttomercatoweb.com