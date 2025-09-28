Giù le mani dal derby Questo è tutto per noi

Lanazione.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Però non toglieteci il derby, almeno questo fatecelo vivere in santa pace, senza sovrastrutture e sensi di colpa. Occhei, occhei. sia ben chiaro: è una partita di calcio non una crociata e questo chi ha un po’ di sale in zucca lo capisce benissimo, non c’è bisogno di ribadire l’ovvio. Però, se togliamo anche quel sano gusto di rivalità del pallone, non ci resta nient’altro in un calcio che fa di tutto per allontanarci e che ormai comunica come una grande e asettica azienda multinazionale tradendo il linguaggio originale della passione che lo ha generato. E ora arriviamo a Pisa e Firenze, oggetto della contesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gi249 le mani dal derby questo 232 tutto per noi

© Lanazione.it - Giù le mani dal derby. Questo è tutto per noi

In questa notizia si parla di: mani - derby

Il derby di Manchester nelle mani di Donnarumma: pronostico di City-United

Cerca Video su questo argomento: Gi249 Mani Derby 232