Però non toglieteci il derby, almeno questo fatecelo vivere in santa pace, senza sovrastrutture e sensi di colpa. Occhei, occhei. sia ben chiaro: è una partita di calcio non una crociata e questo chi ha un po’ di sale in zucca lo capisce benissimo, non c’è bisogno di ribadire l’ovvio. Però, se togliamo anche quel sano gusto di rivalità del pallone, non ci resta nient’altro in un calcio che fa di tutto per allontanarci e che ormai comunica come una grande e asettica azienda multinazionale tradendo il linguaggio originale della passione che lo ha generato. E ora arriviamo a Pisa e Firenze, oggetto della contesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giù le mani dal derby. Questo è tutto per noi