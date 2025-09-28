Giù le mani dal derby Questo è tutto per noi
Però non toglieteci il derby, almeno questo fatecelo vivere in santa pace, senza sovrastrutture e sensi di colpa. Occhei, occhei. sia ben chiaro: è una partita di calcio non una crociata e questo chi ha un po' di sale in zucca lo capisce benissimo, non c'è bisogno di ribadire l'ovvio. Però, se togliamo anche quel sano gusto di rivalità del pallone, non ci resta nient'altro in un calcio che fa di tutto per allontanarci e che ormai comunica come una grande e asettica azienda multinazionale tradendo il linguaggio originale della passione che lo ha generato. E ora arriviamo a Pisa e Firenze, oggetto della contesa.
Il derby di Manchester nelle mani di Donnarumma: pronostico di City-United
Il derby tra rovesci old style termina tra le mani dell'azzurro Musetti bissa il 4º successo consecutivo contro Mpetshi Perricard, sconfitto in tre set con lo score di 7-6 6-7 6-4. Il numero 9 del mondo ha richiesto nel corso del secondo set l'intervento del fisiote
LEAO: IL MIO PRIMO DERBY? EMOZIONANTE "Emozionante. Le strade erano tutte bloccate, vedi tutto rosso, blu, i tifosi che addirittura battono le mani sul pullman, è sempre pazzesco, è come se fosse noi o loro. Anche se durante la stagione facciamo delle