Concentrazione della Roma totalmente rivolta alla gara di oggi contro il Verona, una partita trappola contro un avversario ostico, da vincere per rimanere in scia dei primi posti della classifica. Una sfida che si inserisce tra i primi due appuntamenti di Europa League, e dopo l’esordio vincente di Nizza un nuovo appuntamento in salsa francese per i giallorossi: giovedì arriva il Lille all’Olimpico (alle 18:45), per quello che è forse l’avversario più qualitativo da affrontare in questa fase a campionato. Vittoria alla prima contro il Brann per Giroud e compagni, che dopo alcuni infortuni pesanti devono ora affrontare anche il ko del portiere titolare Berke Ozer. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Giovedì il Lille, ko il portiere titolare Ozer: a rischio la sfida con la Roma