Giovanni Allevi racconta la sua malattia | Secondo le statistiche io ho davanti due anni ancora ma prometto che festeggerò i novantacinque anni

Il compositore Giovanni Allevi, al quale è stato diagnosticato un mieloma tre anni fa, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha parlato della sua lotta alla malattia. Il musicista ha apertamente dichiarato che, per i medici, le sue condizioni di salute sono estremamente gravi: «Secondo le statistiche io ho davanti due anni ancora, ma prometto che festeggerò i novantacinque anni». Nonostante le notizie poco confortanti, non si perde d’animo, e vive «come se non ci fosse un domani». «Quando riesco a sentire che ogni secondo che mi viene dato è un miracolo», ha raccontato, « allora sì che sto vivendo pienamente il presente». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

