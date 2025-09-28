Giovanni Allevi | Mi Danno Due Anni di Vita Ma Io Arriverò a 95
A tre anni dalla diagnosi di mieloma, il compositore condivide la sua battaglia e la nuova filosofia di vita, trasformando il dolore in un inno alla gioia di vivere. La Sfiducia nelle Statistiche e la Forza dell’Ospedale Giovanni Allevi, a tre anni dalla diagnosi di mieloma (un tumore del midollo osseo), condivide con il Corriere . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Giovanni Allevi porta "Musica dall'anima" a "La Fenice" di Venezia
Giovanni Allevi in concerto a Pratolino: show il 19 luglio nella magia del Parco
“Giovanni Allevi parole e musica” a Lampedusa: ecco quanto costerà il concerto del maestro
#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @giovanniallevi by @boomerhill1968 il 28 settembre del 2010 Giovanni Allevi pubblica per la Ricordi / Sony il lp Alien disco che raggiunge la seconda posizione nella classifiche di vendite Vai su X
Giovanni Allevi: "Mi danno due anni di vita. Ma io arriverò a 95" - Il compositore Giovanni Allevi, a cui è stato diagnosticato un mieloma tre anni fa, ha detto: "Mi danno due anni di vita, ma io arriverò a 95". Riporta gazzetta.it
Giovanni Allevi combatte il tumore: “Mi danno due anni di vita, prometto che festeggerò i 95” - Un momento particolarmente difficile quello che sta vivendo Giovanni Allevi, 56 anni, al quale è stato diagnosticato un mieloma multiplo, ... lascimmiapensa.com scrive