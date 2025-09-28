Giovane violentata sul treno a Novara | 22enne rintracciato due mesi dopo era scappato a Crotone

La giovane vittima era seduta sul treno in arrivo quando in pochi attimi il 22enne l'ha aggredita e violentata, approfittando dell’assenza di altre persone nel vagone. Due mesi dopo, è stato intercettato da una pattuglia della squadra Volanti della polizia nei pressi della stazione dei pullman di Crotone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: giovane - violentata

Notte di orrore in un locale a Firenze. Il racconto della giovane: “Violentata nel bagno”

Giovane turista violentata, è choc sull’isola dei vip: chi hanno arrestato

Centro storico, giovane ragazza denuncia di essere stata violentata: indaga la Squadra Mobile

Una giovane donna di 28 anni è stata violentata a Ragusa dopo aver risposto a un annuncio di lavoro pubblicato su un sito online. Il falso colloquio per addetta alle pulizie si è trasformato in un'aggressione sessuale da parte di un uomo di 58 anni, già noto all - facebook.com Vai su Facebook

Violentata e filmata a 12 anni: i video diffusi su chat Whatsapp, indagati due cugini di 14 e 18 anni. La vittima si sarebbe invaghita del più giovane, gli abusi costanti cominciati due anni fa - X Vai su X

Giovane violentata sul treno a Novara: 22enne rintracciato due mesi dopo, era scappato a Crotone - La giovane vittima era seduta sul treno in arrivo quando in pochi attimi il 22enne l'ha aggredita e violentata, approfittando dell’assenza di altre persone ... Segnala fanpage.it

Ha tentato di violentare una giovane donna sul treno: arrestato in Calabria - Il giovane, già con precedenti per droga e furti, rintracciato nei pressi della stazione “Autolinee Romano”: tradotto nel carcere di Vibo Valentia ... Secondo zoom24.it