Giovane violentata sul treno a Novara | 22enne rintracciato due mesi dopo era scappato a Crotone

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane vittima era seduta sul treno in arrivo quando in pochi attimi il 22enne l'ha aggredita e violentata, approfittando dell’assenza di altre persone nel vagone. Due mesi dopo, è stato intercettato da una pattuglia della squadra Volanti della polizia nei pressi della stazione dei pullman di Crotone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giovane - violentata

Notte di orrore in un locale a Firenze. Il racconto della giovane: “Violentata nel bagno”

Giovane turista violentata, è choc sull’isola dei vip: chi hanno arrestato

Centro storico, giovane ragazza denuncia di essere stata violentata: indaga la Squadra Mobile

giovane violentata treno novaraGiovane violentata sul treno a Novara: 22enne rintracciato due mesi dopo, era scappato a Crotone - La giovane vittima era seduta sul treno in arrivo quando in pochi attimi il 22enne l'ha aggredita e violentata, approfittando dell’assenza di altre persone ... Segnala fanpage.it

giovane violentata treno novaraHa tentato di violentare una giovane donna sul treno: arrestato in Calabria - Il giovane, già con precedenti per droga e furti, rintracciato nei pressi della stazione “Autolinee Romano”: tradotto nel carcere di Vibo Valentia ... Secondo zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Violentata Treno Novara