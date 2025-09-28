Giovane forlivese protagonista del videoclip dei Margine per Sanremo Giovani | Una sorpresa inaspettata

E' studente del quinto anno di Grafica Pubblicitaria al Ruffilli. Coltiva il sogno della moda e delle passerelle, ma senza mai perdere di vista la scuola, l’amicizia e la crescita personale. Andrea Di Gioia, 18 anni, forlivese con origini campane, è il protagonista del nuovo videoclip della band. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

