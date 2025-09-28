Giovane forlivese protagonista del videoclip dei Margine per Sanremo Giovani | Una sorpresa inaspettata
E' studente del quinto anno di Grafica Pubblicitaria al Ruffilli. Coltiva il sogno della moda e delle passerelle, ma senza mai perdere di vista la scuola, l’amicizia e la crescita personale. Andrea Di Gioia, 18 anni, forlivese con origini campane, è il protagonista del nuovo videoclip della band. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: giovane - forlivese
Il giovane chitarrista forlivese Mattia Masini in concerto alla Chiesa di Santa Lucia per la rassegna "Genio e gioventù"
La giovane organista forlivese Giulia Ricci omaggia in concerto due maestri del barocco tedesco: Johann Sebastian Bach e Dietrich Buxtehude
Giovane forlivese nel team della Ruota della Fortuna: "Realizzo un sogno. Gerry? Simpatico anche a telecamere spente"
Il tribunale ha assolto un 55enne accusato da una giovane collega dopo un pranzo aziendale. L’imputato condannato a 8 mesi per aver ceduto cocaina alla ragazza. - facebook.com Vai su Facebook