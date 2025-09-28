Giornate europee del patrimonio successo a Cisterna
Grande successo per la celebrazione della Giornata Europea del Patrimonio a Cisterna, che questa mattina, domenica 28 settembre, ha richiamato oltre 300 visitatori provenienti da diverse province del Lazio nel sito archeologico di Tres Tabernae.Nell’arco di sole quattro ore, dalle 9 alle 13, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
