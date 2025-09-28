Giornate europee del patrimonio successo a Cisterna

Latinatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo per la celebrazione della Giornata Europea del Patrimonio a Cisterna, che questa mattina, domenica 28 settembre, ha richiamato oltre 300 visitatori provenienti da diverse province del Lazio nel sito archeologico di Tres Tabernae.Nell’arco di sole quattro ore, dalle 9 alle 13, il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornate - europee

MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica

Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

giornate europee patrimonio successoGiornate europee del patrimonio, successo a Cisterna - Grande successo per la celebrazione della Giornata Europea del Patrimonio a Cisterna, che questa mattina, domenica 28 settembre, ha richiamato oltre 300 visitatori provenienti da diverse province del ... Scrive latinatoday.it

Villa Rufolo, il 28 settembre apertura in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio - Sito privilegiato dei concerti l’Auditorium di Villa Rufolo che riapre alla musica domenica 28 settembre (ore 12) in occasione delle Giornate Europee del ... Secondo napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Giornate Europee Patrimonio Successo