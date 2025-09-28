Giornate Europee del Patrimonio | record di presenze ai musei e monumenti casertani

Hanno toccato le mille presenze le Giornate Europee del Patrimonio, organizzate dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Durante le aperture diurne di questo fine settimana e quella serale di sabato, i visitatori hanno potuto visitare l’ex. 🔗 Leggi su Casertanews.it

