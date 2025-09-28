Giornate Europee del Patrimonio | record di presenze ai musei e monumenti casertani
Hanno toccato le mille presenze le Giornate Europee del Patrimonio, organizzate dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Durante le aperture diurne di questo fine settimana e quella serale di sabato, i visitatori hanno potuto visitare l’ex. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: giornate - europee
MUSA - Museo Anatomico, apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio 2025
Pontecasale celebra le Giornate Europee del Patrimonio 2025 con visite e musica
Giornate Europee del Patrimonio: apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini
Giornate Europee del Patrimonio - Visite guidate - facebook.com Vai su Facebook
Gli eventi delle Giornate Europee del Patrimonio proseguiranno anche domani in tutta la Puglia Vai su X
Giornate Europee del Patrimonio 2025: aperture straordinarie nei siti della SABAP NA-MET - La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 con un programma che intreccia mare, archeologia e ... napolitoday.it scrive
Giornate Europee del Patrimonio 2025 a Milano e in Lombardia: visite serali a 1 euro nei musei - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le aperture straordinarie dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”. Scrive ilgiorno.it