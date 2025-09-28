Giornata mondiale per il cuore | Grottaminarda in prima linea nella prevenzione
"Non perdere il battito". Con questo slogan la Pubblica Assistenza Grottaminarda è scesa ancora una volta in campo in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, effettuando screening di prevenzione cardiovascolare gratuiti in Piazza XVI Marzo.Inoltre, esame elettrocardiografico-ECG. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Volontari in campo a Grottaminarda per la Giornata Mondiale del Cuore - ” Non perdere il battito”, in occasione della giornata mondiale del Cuore, nella cittadina ufitana questa mattina la Pubblica Assistenza di Grottaminarda OdV è scesa ancora, una volta, ... Scrive corriereirpinia.it
La Giornata Mondiale del Cuore, l’importanza della prevenzione - La Giornata Mondiale del Cuore, promossa dalla World Heart Federation (WHF) e coordinata in Italia dall'Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Gr ... Come scrive ilfattovesuviano.it