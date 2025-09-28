Giornata mondiale per il cuore | Grottaminarda in prima linea nella prevenzione

Avellinotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non perdere il battito". Con questo slogan la Pubblica Assistenza Grottaminarda è scesa ancora una volta in campo in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, effettuando screening di prevenzione cardiovascolare gratuiti in Piazza XVI Marzo.Inoltre, esame elettrocardiografico-ECG. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

