Giornata di ricordi ed emozioni Un ulivo nel giardino della scuola per non dimenticare la maestra Nika

Un momento molto speciale di ricordo e commozione è in programma oggi a Cazzago Brabbia. Durante la Festa dell’accoglienza – Giornata della meraviglia della scuola primaria Pascoli, sarà messo a dimora un ulivo dedicato a Domenica Russo, per tutti l’amata maestra Nika, deceduta nel tragico incidente avvenuto il 19 maggio scorso sulla Pedemontana mentre con la classe in autobus tornava dalla gita scolastica. All’iniziativa parteciperanno i familiari di Domenica Russo, tutte le persone che in questi mesi hanno aiutato la scuola e soprattutto i bambini chiamati a rielaborare l’accaduto e a recuperare la serenità e i genitori dell’intero Istituto comprensivo di Azzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giornata di ricordi ed emozioni. Un ulivo nel giardino della scuola per non dimenticare la maestra Nika

Un ulivo per la maestra Nika nel giardino della scuola di Cazzago Brabbia - L'ulivo in ricordo della maestra deceduta al rientro da una gita scolastica sarà piantumato domenica 28 settembre durante la Festa della meraviglia che accoglie gli alunni di 1^ ... Riporta varesenews.it

