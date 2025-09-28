Giornalismo in lutto morto Furio Focolari | raccontò le imprese di Tomba

Ildenaro.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furio Focolari è scomparso all’età di 78 anni. Il giornalista sportivo romano, per tanti anni in Rai e noto per le sue telecronache di sci relative alle imprese di Alberto Tomba, era da tempo malato di Sla. Ad annunciare la sua scomparsa è stato l’account X di Radio Radio, dove era una delle figure di spicco, con un messaggio: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”. Cordoglio anche da parte della Lazio, squadra della quale era grande tifoso, che con un nota ha voluto esprimere “le più sentite condoglianze per la scomparsa” definendo Focolari una “icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornalismo - lutto

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Emilio Fede, aveva 94 anni

Mondo del giornalismo e della cultura in lutto: addio commosso al collega Giuseppe Albahari

Calcio e giornalismo in lutto, è morto Vincenzo Giovi

giornalismo lutto morto furioGiornalismo sportivo in lutto: morto a 78 anni Furio Focolari, cantore di Tomba negli anni d'oro dello sci - Focolari, noto per le sue radiocronache in particolare quelle di sci e storica voce di Radi ... Come scrive msn.com

Lutto nel giornalismo: addio a Furio Focolari - Oggi, domenica 28 settembre, il giornalista sportivo è scomparso all'età di 78 anni. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Giornalismo Lutto Morto Furio