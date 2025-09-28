Giornalismo in lutto morto Furio Focolari | raccontò le imprese di Tomba

Furio Focolari è scomparso all’età di 78 anni. Il giornalista sportivo romano, per tanti anni in Rai e noto per le sue telecronache di sci relative alle imprese di Alberto Tomba, era da tempo malato di Sla. Ad annunciare la sua scomparsa è stato l’account X di Radio Radio, dove era una delle figure di spicco, con un messaggio: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”. Cordoglio anche da parte della Lazio, squadra della quale era grande tifoso, che con un nota ha voluto esprimere “le più sentite condoglianze per la scomparsa” definendo Focolari una “icona del giornalismo sportivo italiano e grande tifoso biancoceleste. 🔗 Leggi su Ildenaro.it