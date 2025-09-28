Fino a metà pomeriggio la pioggia battente su Milano aveva fatto temere il peggio. Ma quando il cielo si è aperto, il green carpet di piazza della Scala è stato salvo. Gli ospiti hanno potuto calcare il tappeto verde allestito davanti al Piermarini. Ma la piazza, ieri sera, era divisa in due: da un lato il gotha della moda, riunito al Teatro per la settima edizione dei Sustainable Fashion Awards, gli Oscar della moda, dall’altro le tende e le bandiere dei manifestanti pro-Palestina. Due mondi apparentemente inconciliabili, uniti solo per un istante, quando un’ospite, in tacchi a spillo e abito da sera, ha preso una di quelle bandiere e l’ha portata con sé, tra gli applausi e lo stupore generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giorgio Armani era un leone rassicurante”: Anna Wintour si commuove ai Sustainable Fashion Awards. La cerimonia alla Scala con la piazza divisa tra moda e Pro-Pal