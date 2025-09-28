Giorgia Meloni | Contro don Patriciello gesto vigliacco e criminale

«Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

giorgia meloni contro donGiorgia Meloni: «Contro don Patriciello gesto vigliacco e criminale» - «Inaccettabile quanto accaduto oggi a Caivano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, dove durante la messa un uomo, confondendosi tra i fedeli, ha consegnato a don Maurizio Patriciello ... Secondo msn.com

