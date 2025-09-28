Giorgia e Milena amiche inseparabili travolte e uccise | droga e i dubbi sui test al conducente
Lecco, 28 settembre 2025 – Si è fumato una canna, ma qualche giorno prima, dell’incidente, non qualche ora. Avrebbe ammesso di aver fumato uno spinello Krzysztof Jan Lewandowski, l’autotrasportatore polacco di 34 anni che lo scorso sabato sera ha travolto e ucciso Giorgia e Milena, le due inseparabili amiche 21enne di Paderno d’Adda che stavano raggiungendo a piedi il lungo Adda di Brivio per partecipare alla festa del paese. Giorgia e Milena travolte e uccise a Brivio, il 34enne alla guida del furgone resta in carcere: “Un’auto mi ha abbagliato, le ho viste tardi” Il 34enne, che si è subito fermato e ha provato a soccorrere le due ragazze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
