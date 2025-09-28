Gino Lisa in stand-by Lumiwings ha debiti con il lessor dell' aereo | pronto il piano ' B' per rimpiazzare la compagnia

Nonostante il 27 e 28 settembre siano stati cancellati i collegamenti con destinazione Milano, Torino e con Monaco di Baviera, l’aeroporto Gino Lisa non subirà un blocco irreversibile, né chiuderà. Al momento è questa l'unica rassicurazione ottenuta dai beninformati. Ancor più, ci sarebbe già il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it