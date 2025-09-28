Gino Lisa cancellati anche i voli di lunedì 29 settembre | AdP annuncia una conferenza stampa
Domani pomeriggio 29 settembre Aeroporti di Puglia terrà una conferenza stampa nell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia i in risposta agli articoli di stampa degli ultimi giorni e alle preoccupazioni espresse da cittadini e passeggeri. Verranno forniti chiarimenti in merito alla situazione attuale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Aeroporto Gino Lisa di Foggia, caos voli Lumiwings: disagi per i passeggeri, dubbi su ripresa attività #FOGGIA #GINOLISA #AEROPORTO #DISAGI #LUMIWINGS https://tinyurl.com/29txjsp9 Vai su X
L’OTTIMISMO DI VENTURINO DI MONDO GINO LISA Oggi i passeggeri sono rimasti a terra - facebook.com Vai su Facebook
Voli cancellati, Splendido attacca Decaro e il PD: "Mentre a sinistra si festeggia, il Gino Lisa resta fermo" - ''Mentre a sinistra si festeggia alla Festa dell’Unità, con l’assessore Piemontese e il candidato presidente Decaro sul palco, l’aeroporto Gino Lisa resta fermo. Da foggiacittaaperta.it
Caos voli al «Gino Lisa» di Foggia: cancellati oggi e domani i collegamenti Lumiwings - Oggi i voli in partenza e in arrivo a 'Gino Lisa' di Foggia operati dal vettore Lumiwings non verranno operati. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it