A Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari) si sono disputati le finali di specialità maschili nell’ambito dei Campionati Italiani di ginnastica artistica, evento di passaggio verso i Mondiali, previsti a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre. Tommaso Brugnami ha trionfato al corpo libero con il punteggio di 13.966, precedendo Umberto Zurlini (13.533) e Manuel Berettera (13.366). Al cavallo con maniglie non si erano qualificati i due grandi specialisti Gabriele Targhetta (bronzo agli Europei) ed Edoardo De Rosa, il titolo è stato condiviso da Lorenzo Galli e Yumin Abbadini (13.400) davanti a Riccardo Villa (13. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ginnastica artistica, Macchini doma la sbarra agli Assoluti. Doppietta di Larduet, sorrisi per Brugnami e Abbadini