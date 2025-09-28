Giulia Perotti si è laureata Campionessa d’Italia nel concorso generale individuale, facendo saltare il banco a Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari) e conquistando così il suo primo tricolore sul giro completo a livello assoluto. La giovane promessa della Libertas Vercelli, in primavera protagonista agli Europei dove l’Italia ha conquistato il titolo a squadre, si è imposta con il punteggio complessivo di 111.700: la fresca 16enne si trovava attardata dopo la gara-1 disputata venerdì ed era chiamata a rimontare nei confronti di Alice D’Amato, oggi ha offerto una prestazione splendida in gara-2 e ha fatto festa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Giulia Perotti vince i Campionati Italiani! Superata Alice D’Amato, ok Esposito alla trave