Leader, trascinatore, uomo simbolo: Alberto Gilardino è stato tutte queste cose sia per la Fiorentina sia per Stefano Pioli nel corso della sua carriera da centravanti letale in area di rigore. Dopo l’esperienza sfortunata a livello personale con il Milan – quando la sua parabola sembrava destinata a raggiungere le vette delle grandi leggende del calcio italiano – il "violinista" è riuscito a ripartire con determinazione e grande spirito di rivalsa proprio da Firenze. Acquistato nell’estate del 2008 dal club dei Della Valle, in tre stagioni e mezzo in viola Alberto Gilardino ha messo insieme qualcosa come 157 presenze – tra Serie A, coppe europee e Coppa Italia – 63 gol e 21 assist: numeri da top player pazzesco per una compagine abituata a veleggiare costantemente nelle primissimi posizioni della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gilardino sfida il maestro e il passato. Lo "strano" derby del tecnico nerazzurro