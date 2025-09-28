Gilardino | Pareggio sta stretto al Pisa Negato un rigore evidente
. Le parole del tecnico dopo lo 0-0 contro la Fiorentina Un misto di orgoglio, rammarico e amarezza. Sono questi i sentimenti che animano Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, al termine del combattutissimo derby toscano pareggiato contro la Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore ha elogiato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Ritmo e idee, buon pareggio ad Augusta. Il Pisa di Gilardino si racconta in Germania
Pisa, Gilardino: "Il pareggio ci sta un po' stretto, manca un calcio di rigore per noi" - Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina alla Cetilar Arena: "Sicuramente il. Come scrive tuttomercatoweb.com
Gilardino reclama: “Il pareggio ci sta stretto, manca un rigore netto” - Manca la fortuna ai nerazzurri, dopo una splendida partita c'è tanta amarezza per i tre punti mancati. Riporta msn.com