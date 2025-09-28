. Le parole del tecnico dopo lo 0-0 contro la Fiorentina Un misto di orgoglio, rammarico e amarezza. Sono questi i sentimenti che animano Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, al termine del combattutissimo derby toscano pareggiato contro la Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore ha elogiato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gilardino: «Pareggio sta stretto al Pisa. Negato un rigore evidente»