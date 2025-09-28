' Giganti' ecco il nuovo singolo dei Ferrinis | Parliamo di chi ce la mette tutta per non affondare
I Ferrinis, duo di fratelli forlivesi, ufficializzano il nuovo singolo “Giganti”, una ballad che guarda alla grande tradizione della canzone italiana senza rinunciare all’istantaneità e alla freschezza – a tratti malinconica - che li ha resi riconoscibili, sia in Italia che sul fronte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: giganti - nuovo
Di nuovo lacrime nell’alta moda italiana: è morto anche lui. Due giganti in un mese
Cari amici, questa settimana un dolce nuovo di zecca: funghi giganti ripieni al cioccolato Prenotali adesso! #laruota #pizzeria #dolce #dessert - facebook.com Vai su Facebook
Eros Ramazzotti pubblica il suo nuovo singolo "Il mio giorno preferito" - E' uscito "Il mio giorno preferito (Mi día preferido)", il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, pubblicato a distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio ... Da tgcom24.mediaset.it