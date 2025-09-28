Gigantesco masso sulla Statale 36 evacuati i passeggeri del treno bloccato

Ilgiorno.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conclusa l'evacuazione dei passeggeri rinasti bloccati sul treno Lecco-Sondrio dalla caduta di un gigantesco masso che ha sfiorato il convoglio per poi finire sulla Superstrada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

gigantesco masso sulla statale 36 evacuati i passeggeri del treno bloccato

© Ilgiorno.it - Gigantesco masso sulla Statale 36, evacuati i passeggeri del treno bloccato

In questa notizia si parla di: gigantesco - masso

Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione ad Abbadia Lariana

Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione, fermati i treni

Un gigantesco masso precipita sulla Statale 36: per miracolo non ci sono feriti

Gigantesco masso sulla Statale 36, evacuati i passeggeri del treno bloccato - Sondrio dalla caduta di un gigantesco masso che ha sfiorato il convoglio per poi finire sulla Superstrada ... Come scrive ilgiorno.it

Un gigantesco masso piomba sulla Statale 36. Bloccato un treno, evacuati tutti i 150 passeggeri VIDEO - 3 metri cubi) si è staccato dalla parete rocciosa soprastante la SS36 in direzione Nord, nei pressi del territorio lecchese, precipitand ... Come scrive comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Gigantesco Masso Statale 36