Gigantesco masso blocca la SS36 | vigili del fuoco in azione fermati i treni
La SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" è stata nuovamente teatro di un pericoloso episodio di caduta massi nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre. Un grosso masso - alto più di un autoveicolo di medie dimensioni - si è staccato dalla parete rocciosa precipitando sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: gigantesco - masso
Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione ad Abbadia Lariana
Ricky Hatton era nato nel 1978 e cresciuto nel gigantesco hinterland di Manchester, in una classica famiglia operaia dei sobborghi. È morto stamane, in quello che è un probabile atto suicidario. Diviso tra i successi giovanili di calcio e pugilato, a quattrodici an - facebook.com Vai su Facebook
Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione ad Abbadia Lariana - Un grosso sasso è precipitato sulla carreggiata della Statale del lago di Como e dello Spluga causando la chiusura del tratto stradale ... Come scrive leccotoday.it