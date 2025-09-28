Gigantesco masso blocca la SS36 | vigili del fuoco in azione ad Abbadia Lariana
La SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" è stata nuovamente teatro di un pericoloso episodio di caduta massi nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre. Un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa precipitando sulla carreggiata all'altezza del chilometro 55.65, nel territorio di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: gigantesco - masso
