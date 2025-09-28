Gigantesco masso blocca la SS36 | sasso rimosso fermati i treni

Leccotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La SS36 "del Lago di Como e dello Spluga" è stata teatro di un grave episodio di caduta massi nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre. Un grosso masso - alto più di un autoveicolo di medie dimensioni - si è staccato dalla parete rocciosa precipitando sulla carreggiata all'altezza del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gigantesco - masso

Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione ad Abbadia Lariana

Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione, fermati i treni

Un gigantesco masso precipita sulla Statale 36: per miracolo non ci sono feriti

Gigantesco masso blocca la SS36: vigili del fuoco in azione ad Abbadia Lariana - Un grosso sasso è precipitato sulla carreggiata della Statale del lago di Como e dello Spluga causando la chiusura del tratto stradale ... Da leccotoday.it

Un gigantesco masso piomba sulla Statale 36. Bloccato un treno, evacuati tutti i 150 passeggeri VIDEO - 3 metri cubi) si è staccato dalla parete rocciosa soprastante la SS36 in direzione Nord, nei pressi del territorio lecchese, precipitand ... Lo riporta comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Gigantesco Masso Blocca Ss36