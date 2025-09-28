Giarre pusher giovanissimo fermato dai carabinieri
Il controllo in Viale Libertà. Nel pomeriggio, durante un'attività di pattugliamento mirata al contrasto dell'illegalità diffusa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno notato, in Viale Libertà, un giovane di 20 anni del posto, già conosciuto per precedenti reati, fermo ai margini della strada. Il suo comportamento sospetto – sguardo nervoso e un marsupio stretto tra le mani – ha attirato l'attenzione dei militari, che hanno deciso di procedere con un controllo. La fuga e il ritrovamento. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha reagito in modo improvviso: si è tolto le ciabatte e, a piedi scalzi, ha tentato la fuga tra le vie adiacenti, abbandonando il marsupio.
