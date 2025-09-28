Giannelli dedica la vittoria dei Mondiali a Lavia | lo spirito dell'Italvolley nel gesto del capitano

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Giannelli dedica la vittoria dei Mondiali all'infortunato Daniele Lavia: lo spirito dell'Italvolley che ha vinto il secondo titolo iridato è tutto nel gesto del suo capitano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giannelli - dedica

giannelli dedica vittoria mondialiGiannelli dedica la vittoria dei Mondiali a Lavia: lo spirito dell’Italvolley nel gesto del capitano - Simone Giannelli dedica la vittoria dei Mondiali all'infortunato Daniele Lavia: lo spirito dell'Italvolley che ha vinto il secondo titolo iridato è tutto ... Da fanpage.it

giannelli dedica vittoria mondialiMondiali maschili 2025 - Le pagelle di Italia-Polonia 3-0: Giannelli è divino, lo show di Sani, un Romanò immenso e la consacrazione di Bottolo - 0: Giannelli è ancora divino, Sani fa lo show, un Romanò immenso e la consacrazione a 360° di Bottolo. Scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Giannelli Dedica Vittoria Mondiali