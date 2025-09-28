Giannelli dedica il successo al calabrese Daniele Lavia | Non c' era fisicamente ma è sempre stato qui con noi

«Daniele Lavia non è stato qui fisicamente ma è sempre stato attaccato con noi, ci ha sempre supportato. Sono orgoglioso di vestire la sua maglia qui. Saluto anche Giovanni Sanguinetti che è stato con noi fino alla fine, anche lui è stato con noi», Simone Giannelli scoppia in lacrime ai microfoni Rai dopo la vittoria del Mondiale di pallavolo. Il capitano azzurro indossa la maglia azzurra di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giannelli dedica il successo al calabrese Daniele Lavia: "Non c'era fisicamente, ma è sempre stato qui con noi"

In questa notizia si parla di: giannelli - dedica

Giannelli dedica la vittoria dei Mondiali a Lavia: lo spirito dell’Italvolley nel gesto del capitano

Simone Giannelli dedica la vittoria dei Mondiali a Daniele Lavia: poi lo fa piangere in diretta

Daniele Lavia sul podio con il cuore ai Mondiali di volley: la maglia portata da Giannelli e la dedica

Nel giorno in cui la prima pagina del Corriere è tutta sul discorso di Netanyahu all’Onu fischiato e in un’aula semivuota, il Nostro con il suo classico delay si dedica a un Putin in alta uniforme che i teschi al posto delle medaglie. In questo caso il gioco di parole - facebook.com Vai su Facebook

Giannelli dedica il successo al calabrese Daniele Lavia: "Non c'era fisicamente, ma è sempre stato qui con noi" - «Daniele Lavia non è stato qui fisicamente ma è sempre stato attaccato con noi, ci ha sempre supportato. msn.com scrive

L’Italia campione dedica il mondiale di volley a Lavia. Anzani: “Questo oro è per te” - Dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare la rassegna iridata, lo schiacciatore ha salutato la squadra in videochiamata e visto la finale negli studi Rai. Scrive repubblica.it