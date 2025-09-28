Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli dopo Verissimo | ‘Tieni viva la polemica per andare in tv’
L’intervista a Verissimo che ha riacceso la polemica. Il 28 settembre, ospite a Verissimo, Katia Ricciarelli ha rilasciato dichiarazioni forti che hanno riportato al centro del gossip televisivo il suo rapporto con Giancarlo Magalli. La soprano ha accusato il conduttore di essere stato ingiusto e “cattivo” nei suoi confronti, soprattutto per alcune affermazioni riguardanti la sua relazione con Pippo Baudo. Ricciarelli si è detta “delusa e arrabbiata”, affermando che Magalli avrebbe parlato senza conoscere la verità, fino ad arrivare a una frase che ha colpito l’opinione pubblica: “Gli darei una sberla. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
