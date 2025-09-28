Giancarlo Magalli è cattivo qualche sberla gliela darei Perché dice falsità su me e Baudo? Sono sola spero di morire col mio cane | Katia Ricciarelli a Verissimo
“Questa leggenda che fosse irraggiungibile, come sostiene la Ricciarelli, è viziata da un errore sostanziale: lei è convinta che Dina non glielo passasse di sua iniziativa. Mentre aveva ricevuto, e io ero presente, ordini precisi da Pippo Baudo, che non voleva più parlarci”. Così Giancarlo Magalli in una intervista a “Oggi” a smentito la versione dell’ex moglie del presentatore, morto il 16 agosto scorso. Katia Ricciarelli è intervenuta nella puntata odierna di “Verissimo”, domenica 28 settembre, per respingere tutte le accuse al mittente: “Magalli prima di sparlare nelle trasmissioni pensasse ai cavoli suoi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Giancarlo Magalli è cattivo, qualche sberla gliela darei. Perché dice falsità su me e Baudo? Sono sola, spero di morire col mio cane”: Katia Ricciarelli a Verissimo - La cantante replica alle dichiarazioni di Magalli sul suo matrimonio con Baudo: "Non sono stata rispettata come donna e moglie" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it