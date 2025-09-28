Giaccherini | Sono contiano perché preferisco vincere le partite contando sul lavoro

Durante 'Vamos', programma di 'DAZN', Emanuele Giaccherini ha espresso la sua preferenza tra Conte e Allegri in vista di Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giaccherini: “Sono contiano perché preferisco vincere le partite contando sul lavoro”

Giaccherini esalta Bastoni: «Sono suo fan, faccio fatica a trovare giocatori forti come lui. Lo reputo…»

Giaccherini non ha dubbi: «Ci aspettavamo la risposta della Juve ma ce l’ha data l’Atalanta. Sui bianconeri ci sono due aspetti che stanno incidendo»

La sentenza del ‘Profeta’ #Hernanes su DAZN dopo #CagliariInter E #Giaccherini conferma: “Sono d’accordo, giocano il miglior calcio” Tu che ne pensi? - facebook.com Vai su Facebook

“L’Inter gioca il miglior calcio della Serie A” #Hernanes “Sono d’accordo con il Profeta, giocano il miglior calcio” #Giaccherini Vai su X

Giaccherini non ha dubbi: «Ci aspettavamo la risposta della Juve ma ce l’ha data l’Atalanta. Sui bianconeri ci sono due aspetti che stanno incidendo» - Giaccherini commenta così Juve Atalanta: i continui cambi in attacco e un calo fisico sono le cause del passo falso, la Dea ha dominato a Torino Un passo indietro netto, una prestazione deludente in c ... Si legge su juventusnews24.com

Giaccherini svela tutto: «Lavoravo in fabbrica prima di diventare calciatore. La Juve il mio ricordo più bello, ecco cosa mi ripeteva sempre Conte. E quella volta in cui ... - Le dichiarazioni sull’esperienza nel calcio ma non solo Emanuele Giaccherini oggi è un apprezzato opinionista di Dazn ... Scrive juventusnews24.com