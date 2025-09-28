Giaccherini non ha dubbi | Ci aspettavamo la risposta della Juve ma ce l’ha data l’Atalanta Sui bianconeri ci sono due aspetti che stanno incidendo

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giaccherini commenta così Juve Atalanta: i continui cambi in attacco e un calo fisico sono le cause del passo falso, la Dea ha dominato a Torino. Un passo indietro netto, una prestazione deludente in cui è mancata l’intensità, la caratteristica principale della nuova  Juventus  di  Igor Tudor. È questa la severa ma lucida analisi dell’ex centrocampista bianconero  Emanuele Giaccherini, che dai microfoni di  DAZN  ha commentato il pareggio per 1-1 contro l’ Atalanta. Secondo  Giaccherini, la vera risposta sul campo l’ha data la squadra di  Ivan Juric, che a tratti ha dominato la partita. Giaccherini Juve: i problemi dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

giaccherini non ha dubbi ci aspettavamo la risposta della juve ma ce l8217ha data l8217atalanta sui bianconeri ci sono due aspetti che stanno incidendo

© Juventusnews24.com - Giaccherini non ha dubbi: «Ci aspettavamo la risposta della Juve ma ce l’ha data l’Atalanta. Sui bianconeri ci sono due aspetti che stanno incidendo»

In questa notizia si parla di: giaccherini - dubbi

giaccherini ha dubbi aspettavamoGiaccherini non ha dubbi: «Ci aspettavamo la risposta della Juve ma ce l’ha data l’Atalanta. Sui bianconeri ci sono due aspetti che stanno incidendo» - Giaccherini commenta così Juve Atalanta: i continui cambi in attacco e un calo fisico sono le cause del passo falso, la Dea ha dominato a Torino Un passo indietro netto, una prestazione deludente in c ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Giaccherini Ha Dubbi Aspettavamo