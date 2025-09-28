Giaccherini non ha dubbi | Ci aspettavamo la risposta della Juve ma ce l’ha data l’Atalanta Sui bianconeri ci sono due aspetti che stanno incidendo

Giaccherini commenta così Juve Atalanta: i continui cambi in attacco e un calo fisico sono le cause del passo falso, la Dea ha dominato a Torino. Un passo indietro netto, una prestazione deludente in cui è mancata l’intensità, la caratteristica principale della nuova Juventus di Igor Tudor. È questa la severa ma lucida analisi dell’ex centrocampista bianconero Emanuele Giaccherini, che dai microfoni di DAZN ha commentato il pareggio per 1-1 contro l’ Atalanta. Secondo Giaccherini, la vera risposta sul campo l’ha data la squadra di Ivan Juric, che a tratti ha dominato la partita. Giaccherini Juve: i problemi dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giaccherini non ha dubbi: «Ci aspettavamo la risposta della Juve ma ce l’ha data l’Atalanta. Sui bianconeri ci sono due aspetti che stanno incidendo»

In questa notizia si parla di: giaccherini - dubbi

Giaccherini non ha dubbi: «Ci aspettavamo la risposta della Juve ma ce l’ha data l’Atalanta. Sui bianconeri ci sono due aspetti che stanno incidendo» - Giaccherini commenta così Juve Atalanta: i continui cambi in attacco e un calo fisico sono le cause del passo falso, la Dea ha dominato a Torino Un passo indietro netto, una prestazione deludente in c ... Da juventusnews24.com