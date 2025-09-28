Giaccherini | Italia-Germania? Non so cosa sia passato per la testa di Pellé

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex giocatore della Nazionale Italiana, Emanuele Giaccherini, intervistato dalla Gazzetta, ha parlato di diversi temi: dall'esordio a. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

giaccherini italia germania non so cosa sia passato per la testa di pell233

© Pianetamilan.it - Giaccherini: “Italia-Germania? Non so cosa sia passato per la testa di Pellé”

In questa notizia si parla di: giaccherini - italia

giaccherini italia germania soGiaccherini: «Conte mi ripeteva sempre che ero forte. Sarri era un integralista, giocavano solo i suoi» - L'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha parlato in un'intervista dei suoi inizi nel calcio e della fiducia datagli da Antonio Conte. Secondo ilnapolista.it

Giaccherini: "Che fatica fare l'operaio. A Conte devo tutto. In campo ho rischiato di morire..." - L'ex calciatore delle Juventus e della Nazionale si racconta: "Mi svegliavo alle 5. Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Giaccherini Italia Germania So