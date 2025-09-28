Giaccherini | Italia-Germania? Non so cosa sia passato per la testa di Pellé

L'ex giocatore della Nazionale Italiana, Emanuele Giaccherini, intervistato dalla Gazzetta, ha parlato di diversi temi: dall'esordio a. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giaccherini: “Italia-Germania? Non so cosa sia passato per la testa di Pellé”

In questa notizia si parla di: giaccherini - italia

Emanuele Giaccherini racconta la sua esperienza in fabbrica da giovanissimo. Le sue parole: https://fanpa.ge/yp6ab - facebook.com Vai su Facebook

L'analisi di Giaccherini sulle scelte di Tudor ? Openda: Adzic: #JuveAtalanta #VAMOS! #DAZN - X Vai su X

Giaccherini: «Conte mi ripeteva sempre che ero forte. Sarri era un integralista, giocavano solo i suoi» - L'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha parlato in un'intervista dei suoi inizi nel calcio e della fiducia datagli da Antonio Conte. Secondo ilnapolista.it

Giaccherini: "Che fatica fare l'operaio. A Conte devo tutto. In campo ho rischiato di morire..." - L'ex calciatore delle Juventus e della Nazionale si racconta: "Mi svegliavo alle 5. Segnala gazzetta.it