L’ex centrocampista della Juve, Emanuele Giaccherini, ha analizzato e commentato così la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Negli studi di Dazn, Emanuele Giaccherini, ex centrocampista di Juventus e Nazionale, ha analizzato il successo dell’ Inter per 2-0 contro il Cagliari all’Unipol Domus. L’ex calciatore ha parlato di una prestazione convincente da parte della squadra guidata da Cristian Chivu, sottolineando come l’unico difetto sia stato quello di non chiudere il match con maggiore anticipo. Giaccherini ha poi commentato il ruolo centrale di Lautaro Martinez, autore del gol che ha sbloccato la gara. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giaccherini entusiasta dopo Cagliari Inter: «La squadra di Chivu mi è piaciuta tanto, ma anche con la Juve! Non mi faccio condizionare dal risultato. Ecco qual è l’unico difetto»