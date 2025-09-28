Ghost of Yotei Sucker Punch non può immaginare un gioco di Ghost nell’Europa feudale

L’identità della serie Ghost è un qualcosa di preciso e ben delineato: per Sucker Punch, l’essenza dei suoi giochi è inscindibile dal Giappone e dalla katana. Lo ha ribadito Brian Fleming, capo dello studio, in un’intervista concessa poco prima del lancio di Ghost of Yotei. Secondo lui, immaginare un capitolo ambientato nell’ Europa feudale non avrebbe senso, perché snaturerebbe il cuore stesso della saga. Fleming ha affermato che a differenza di serie come Assassin’s Creed, che hanno scelto di esplorare epoche e luoghi diversi, Ghost rimarrà ancorato al fascino del Giappone, alternando protagonisti e periodi storici, ma senza uscire da questi confini. 🔗 Leggi su Game-experience.it

