Ghinelli tra Baselitz Cenerentola e la rava della fava | il sindaco distratto ma elegante

Se pensavate che i consigli comunali fossero roba noiosa, vi siete sbagliati di grosso. Lì dove ci si aspetta di parlare di fondazioni, finanziamenti e eventi culturali, il nostro Sindaco Ghinelli ha deciso di portarci in tour aa Milano, perfino alla Scala. con un piccolo stop alla confusione cronica. Il consigliere Donati, con la pazienza di un monaco zen, ha provato a ricordare al Sindaco che la città ha bisogno di capire dove finiscono i soldi per la cultura e come vengono gestiti gli eventi. Niente di scandaloso, solo un po' di chiarezza. Ma Ghinelli, visibilmente preso dai suoi passatempi artistici, ha subito deviato verso il racconto dei suoi tour culturali: "Settimana scorsa sono andato a Milano all'inaugurazione della galleria del più importante collezionista.

