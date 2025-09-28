Gestiscono l’area di servizio carburanti ma non versano 15.000 di incassi alla società | denunciata coppia di 48enni

Parmatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Borgotaro, a conclusione di una tempestiva indagine hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una coppia di coniugi 48enni ritenuta, al termine delle necessarie verifiche e accertamenti svolti, i presunti responsabili di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

