Gestiscono l’area di servizio carburanti ma non versano 15.000 di incassi alla società | denunciata coppia di 48enni
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Borgotaro, a conclusione di una tempestiva indagine hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una coppia di coniugi 48enni ritenuta, al termine delle necessarie verifiche e accertamenti svolti, i presunti responsabili di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
