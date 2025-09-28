Germaniaaccoltella exfiglio e nipote

4.32 Un 66enne di Licata è ricercato in Germania per aver accoltellato l'ex moglie, il figlio e la nipote. Il triplice tentato omicidio è avvenuto a Betzdorf, paesino di circa 10mila abitan ti nella Renania, vicino al Belgio. L'aggressione è avvenuta in casa dell' ex moglie. L'uomo, armato di coltello, avrebbe colpito prima la donna, 61enne, poi il figlio di 41 anni. Entrambi sono in gravi condizioni. Ferita lievemente anche la nipote di 14 anni. L'uomo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Partita la caccia all'uomo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it