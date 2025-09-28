Geolier e Chiara Frattesi | La loro relazione resiste alle voci di crisi

Geolier e Chiara Frattesi mostrano una solidità invidiabile, superando con successo i recenti rumors di crisi.

Geolier e Chiara Frattesi inseparabili, si godono le vacanze con la famiglia di lei: i video in barca

Chiara Frattesi, chi è l'influencer, modella e fidanzata di Geolier dagli occhi di gatto: il suo identikit beauty

Chiara Frattesi in bikini: la fidanzata di Geolier col due pezzi “fruttato”

Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati? L'indiscrezione: "Si usavano a vicenda" - Da tempo il cantante e la sorella di Davide Frattesi non si mostrano più insieme: ad un anno dal primo incontro il legame si sarebbe già spezzato ... Riporta corrieredellosport.it

È finita tra Geolier e Chiara Frattesi? Le voci che infiammano il web - Dall’estate romantica al silenzio social: viaggi da sogno, dediche pubbliche e scatti complici che ora lasciano il posto a assenze e silenzi. Lo riporta notizie.it