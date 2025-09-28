Geolier e Chiara Frattesi addio? La replica è a suon di risate
Geolier e Chiara Frattesi si sono lasciati? La coppia formata dal cantante e l’influencer non si mostra insieme da qualche tempo e tanto è bastato a scatenare le solite malelingue. Nelle ultime ore si è vociferato di una rottura pesante tra i due e c’è anche chi ha messo in discussione la veridicità di questo sentimento, sbocciato un anno fa. Una liaison che, però, continua ad andare avanti nonostante tutto. Geolier e Chiara Frattesi stanno ancora insieme. “Si sono lasciati, si usavano a vicenda”, queste alcune delle voci circolate sulla presunta rottura tra Geolier e Chiara Frattesi. Ebbene, niente di più falso: i due stanno ancora insieme. 🔗 Leggi su Dilei.it
