Genova imbarcazioni seguono la portacontainer israeliana | ieri sera il blocco della merce pericolosa diretta a Tel Aviv – Video

Chiunque abbia una barca o la sappia portare, si unisca”. L’appello del collettivo “Gente di mare”, circolato a Genova nei giorni scorsi, ha preso forma questa mattina nel levante genovese: una ventina di imbarcazioni – tra gommoni, derive, gozzi e barche a vela – ha scelto di “seguire” la nave Zim, portacontainer israeliana bloccata ieri dai portuali del Calp. Dopo essere stata allontanata ieri sera anche per motivi di sicurezza, la Zim è tornata in porto con la garanzia – formalizzata dalle autorità – di non caricare merce. Proseguirà solo le operazioni di scarico di circa 150 container, interrotte bruscamente ieri sera dallo sciopero a oltranza sul carico specifico da parte dei lavoratori portuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genova, imbarcazioni seguono la portacontainer israeliana: ieri sera il blocco della “merce pericolosa” diretta a Tel Aviv – Video

In questa notizia si parla di: genova - imbarcazioni

Gaza, si preparano le imbarcazioni della Flotilla umanitaria: da Genova salpano i portuali e Mfp

Genova, salpano le imbarcazioni della Sumud Flotilla dirette a Catania: “L’obiettivo è aprire il corridoio umanitario per Gaza”

Genova abbraccia il 65° Salone Nautico Internazionale, con tante novità e oltre 1000 imbarcazioni in mostra

SALONE NAUTICO DI GENOVA 2025: TUTTE LE PRINCIPALI NOVITÀ [VIDEO] Il mare dei sogni si è acceso a Genova : oltre 1000 imbarcazioni, espositori da 45 paesi e anteprime mondiali che stanno facendo impazzire gli appassionati. Con Mau - facebook.com Vai su Facebook

Millevele 2025: 214 imbarcazioni colorano il Golfo di Genova #eventiinliguria #salonenauticogenova Vai su X

Genova, il Salone Nautico Internazionale mette il turbo: più di mille barche esposte, 123 novità - Dal 18 al 23 settembre a Genova, la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale punterà il focus su innovazione, sostenibilità, difesa del mercato e vocazione globale con oltre 1. Lo riporta ilsecoloxix.it

Genova 2025, il Salone Nautico della solidità: mille barche, 23 nuovi cantieri e un accordo con l’America’s Cup - Sarà il Salone della solidità, della resilienza e dell’innovazione quello che si svolgerà a Genova dal 18 al 23 settembre 2025. corriere.it scrive