Genova i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale ritrovano un dipinto rubato 35 anni fa

La tela, che raffigura una battaglia terreste e che risale al XVIII secolo, era in vendita in una bancarella della rassegna d'arte Antiqua. Restituita a un museo La tela rappresenta una battaglia terrestre, non è firmata ma la sua pregevole fattura ha attirato l’attenzione dei carabinieri del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

genova carabinieri nucleo tutelaTrafugato un dipinto del 18esimo secolo: i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale recuperano e restituiscono l’opera - Il giorno 26 settembre 2025, a Palazzo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere (MN), il Comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Genova ha consegnato al ... Da rivieratime.news

genova carabinieri nucleo tutelaI carabinieri del Nucleo Tpc di Genova hanno ritrovato un dipinto rubato 35 anni fa alla Fondazione Bondoni Pastorio - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Nella giornata di ieri a Palazzo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere, il Comandante del Nucleo Carabinieri per la ... Lo riporta vocedimantova.it

