Genova guida i portuali del Mediterraneo verso lo sciopero internazionale | Porti di pace contro tutte le rotte d’armi
"Non carichiamo, non scarichiamo, non facciamo transitare armi." Il 26 e 27 settembre questa frase è tornata più volte al Circolo dell' Autorità Portuale di Genova, dove si è tenuto il secondo incontro del coordinamento internazionale dei portuali contro le guerre. L'obiettivo ora è individuare una giornata comune di sciopero e mobilitazione nei porti del Mediterraneo. Lo stop al massacro in Palestina entra nel documento congiunto come priorità immediata, ma l'obiettivo del coordinamento è più ampio: "Fermare l'escalation bellica e i transiti di armamenti verso i paesi in guerra". Nella dichiarazione congiunta di fine lavori, i portuali scrivono che non vogliono diventare "un ingranaggio della macchina da guerra" e respingono lo spostamento di risorse pubbliche verso il riarmo: "Privatizzano i porti, riducono gli stipendi, tagliano sanità e istruzione per stanziare 850 miliardi di euro all'industria bellica".
Salvatore Genova rimane alla guida di Talete fino al 31 gennaio 2026
Silvia Salis: dalla pedana di lancio alla guida di Genova, il percorso della nuova sindaca
Genova, guida la moto con la patente del fratello gemello, denunciato per sostituzione di persona
Genova nel Mediterraneo vince se punta sull'hi-tech - Repubblica insieme ha toccato il capoluogo della Liguria per discutere qual è il futuro della città e del mare
Genova-Florida, porti e logistica al centro: visita istituzionale al sistema portuale - L'occasione è stata la seconda riunione del Florida–Italy Ports & Logistics MOU Working Group, ospitata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nelle sale di Palazzo San Giorgio