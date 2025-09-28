Genova guida i portuali del Mediterraneo verso lo sciopero internazionale | Porti di pace contro tutte le rotte d’armi

“Non carichiamo, non scarichiamo, non facciamo transitare armi.” Il 26 e 27 settembre questa frase è tornata più volte al Circolo dell’ Autorità Portuale di Genova, dove si è tenuto il secondo incontro del coordinamento internazionale dei portuali contro le guerre. L’obiettivo ora è individuare una giornata comune di sciopero e mobilitazione nei porti del Mediterraneo. Lo stop al massacro in Palestina entra nel documento congiunto come priorità immediata, ma l’obiettivo del coordinamento è più ampio: “Fermare l’escalation bellica e i transiti di armamenti verso i paesi in guerra”. Nella dichiarazione congiunta di fine lavori, i portuali scrivono che non vogliono diventare “un ingranaggio della macchina da guerra” e respingono lo spostamento di risorse pubbliche verso il riarmo: “Privatizzano i porti, riducono gli stipendi, tagliano sanità e istruzione per stanziare 850 miliardi di euro all’industria bellica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

